Xiaomi bringt günstiges Redmi Note 7 nach Österreich

Das Redmi Note 7 verfügt außerdem über einen USB-C- sowie einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss. Die Kapazität des Akkus gibt Xiaomi mit 4000 mAh an. Dieser lässt sich mit 9V/2A 18W laden.

Beim Betriebssystem setzt Xiaomi noch auf Android 8.1 und die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI 10.

Preise und Verfügbarkeit

Das RedMi Note 7 wird in Österreich zum Preis von 219,90 Euro in der 32 GB Variante, 239,90 Euro in der 64 GB Variante und 259,90 Euro für die 128 GB Version erhältlich sein. Es wird ab 13. März bei E-tec, 0815, Mediamarkt und Saturn sowie im autorisierten Mi-Store in der SCS Vösendorf verkauft.