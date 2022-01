Xiaomi will das ganze Handy-Display zum Fingerprintscanner machen

Der chinesische Elektronikhersteller will das Entsperren des Handys per Fingerabdruck bequemer machen.

Xiaomi will den Fingerprint-Sensor am Handy in Zukunft im gesamten Handy-Bildschirm einbetten, wie Gizmochina berichtet. Nutzer*innen sollen künftig ihren Finger auf jede beliebige Region des Displays platzieren können, um ihr Gerät zu entsperren.

Generell arbeiten aktuell zahlreiche Smartphone-Produzenten weltweit an verbessere Fingerprintscanner.

Apple bleibt vorerst bei Face ID

Allein Apple hat sich vorerst auf Face ID beschränkt und sich vom Fingerprintscanner verabschiedet. Der Konzern dürfte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich wieder zum Sensor zurückkehren - Gerüchten zufolge soll Apple nämlich ebenfalls einen Fingerprintscanner für den gesamten Bildschirm geplant haben.

Die Xiaomi-Technologie wurde unlängst zum Patent angemeldet – wann und ob sie erscheint, ist allerdings unklar.