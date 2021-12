Was Xiaomi als Nächstes nach Österreich bringen wird

Stichwort Huawei, USA, Android-Bann und Google-Apps: Wie wappnet sich Xiaomi vor einem solchen Szenario?

Ich möchte hier auf einen Blog-Artikel verweisen, der hier zu finden ist.

Wird Xiaomi in Zukunft auch seine eigenen Chips entwickeln und produzieren?

Wir haben in diesem Jahr unseren ersten selbst entwickelten Bildsignalprozessor, den Surge C1-Prozessor, vorgestellt. Er ist ein bahnbrechendes Ergebnis unserer 7-jährigen Forschungsarbeit, die mit dem Projekt Surge S1 begann. Der Surge C1 ist unser erster Schritt in ein neues Jahrzehnt der Prozessorentwicklung und setzt einen Meilenstein in der Bildverarbeitung. Dieser Erfolg ermöglicht es uns, ehrgeizige technologische Durchbrüche anzustreben und deshalb schließen wir die Möglichkeit neuer Versuche in der Zukunft nicht völlig aus.

Abgesehen von Smartphones, welche Xiaomi-Produkte verkaufen sich in Europa besonders gut?

In Europa ist neben den Smartphones besonders die Nachfrage an Ecosystem-Produkten sehr hoch. Die Top 4 der Xiaomi-Produkt abseits des Smartphones in Europa sind der Scooter, die Wearables - hier vor allem das Mi Band - der Roboterstaubsauger und der Luftreiniger.