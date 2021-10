Xiaomi 11T-Reihe im Kurztest: Gute Handys, niedriger Preis

Die neuen Xiaomi-Geräte können nur zum Teil in der obersten Liga mitspielen, sind dafür aber deutlich günstiger zu haben.

Offiziell präsentiert wurden die Smartphones der Xiaomi 11T-Reihe bereits vor einiger Zeit. Nun sind die Geräte auch in Österreich angekommen und werden hierzulande über die Mobilfunker und im Fachhandel angeboten. Zum Marktstart gibt es ein besonderes Angebot - aber dazu später.

Alles in allem sind die Displays beider Geräte von hervorragender Qualität . Die erhöhte Bildwiederholfrequenz von 120 Hz trägt einiges dazu bei. Auf alle Fälle hat der T-Reihe das Upgrade auf einen AMOLED-Screen gutgetan.

Neben den Geräten der 11T-Reihe konnten wir auch noch das Mittelklasse-Handy Xiaomi 11 Lite 5G NE ausprobieren. Das NE steht für New Edition . Und zwar deshalb, weil es gegenüber der schon länger erhältlichen Nicht-NE-Version des Geräts kleinere Änderungen gibt, die allerdings kaum ins Gewicht fallen.

Das Xiaomi 11T lädt seinen Akku mit maximal 67 Watt , was ebenso eine beachtliche Ladeleistung darstellt. Schade ist, dass bei beiden Smartphones kabelloses Laden nicht möglich nicht.

Wirklich herausragend ist beim Xiaomi 11T Pro die extrem hohe Ladeleistung von 120 Watt . Damit soll sich der 5.000-mAh-Akku in weniger als 20 Minuten komplett aufladen lassen.

Nimmt man das Xiaomi 11 Lite 5G NE erstmals in die Hand, könnte man meinen, es sei ein nicht funktionierendes Dummy-Gerät weil es sich so leicht anfühlt. Mit seinen 158 Gramm ist es nämlich ein wahres Leichtgewicht, das sich in einer Hosentasche kaum bemerkbar macht.

Auffallend beim Xiaomi 11 Lite 5G NE ist zudem die Farboption "Snowflake White". Die leicht glitzernde Rückseite wirkt auf den ersten Blick aufgeraut und strukturiert, ist aber in Wahrheit völlig glatt. Neben dem Hingucker-Design soll der etwas ungewöhnliche Look, jedenfalls verhindern, dass eine Verschmutzung durch Fingerabdrücke sichtbar wird.

Display mit 90 Hz

Trotz seines geringen Gewichtes kommt das Xiaomi 11 Lite 5G NE aber dennoch mit einem recht großen 6,55 Zoll AMOLED, der eine Refresh-Rate von 90 Hz aufweist.

Für den Mittelklassebereich ist das Handy mit einem qualitativ hochwertigen Bildschirm ausgestattet. Bei der Helligkeit könnte man sich durchaus mehr wünschen. Farbdarstellung, Auflösung und die 90 Hz lassen hingegen kaum Wünsche offen.