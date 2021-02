Xiaomi 4K-QLED mit 75 Zoll soll besonders günstig sein

Am Montag den 8. Februar ist die Präsentation des neuen Xiaomi-Smartphones Mi 11 für Europa angesetzt. Laut einem Leak von 91mobiles soll es neben dem Handy aber noch einige andere Produkte zu sehen geben. Darunter ein neuer E-Tretroller sowie ein Fernseher.

Besonders der Xiaomi Mi QLED TV 4K dürfte einiges an Beachtung finden, falls der nun durchgesickerte Preis stimmt. So soll das 75-Zoll-Gerät mit QLED-Panel in 4K-Auflösung um 1.200 Euro verkauft werden. Stimmt das, wäre es eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Ein Blick auf Preisvergleichsportale zeigt, dass der Xiaomi-Fernseher damit der günstigste 75-Zöller mit Quantum-Dot-Technologie wäre, den man in Österreich aktuell kaufen kann. Preislich nah liegt aktuell Samsungs Q60T, der zur Zeit um 1339 Euro verkauft wird.