Xiaomi Mi 9: Fotos, Preis und Kamera des S10-Konkurrenten geleakt

Samsung die Show stehlen

Die Entscheidung Xiaomis, sein Handy am gleichen Tag vorzustellen, kann wohl unmissverständlich als Kampfansage gegenüber Samsung gedeutet werden.

Wie das Samsung Galaxy S10 wird das Mi 9 am 20. Februar präsentiert - allerdings nur in Xiaomis Heimatland China. Vier Tage danach folgt in Barcelona eine Präsentation im Rahmen des Mobile World Congress. Die futurezone wird dabei vor Ort sein und live von der Xiaomi-Präsentation berichten.