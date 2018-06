Xiaomi präsentiert Einsteigersmartphones Redmi 6 und 6A

Das Xiaomi Redmi 6 verfügt über einen 5,45-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixel. Der Achtkern-Prozessor MediaTek Helio P22 mit einer Taktfrequenz von zwei Gigahertz sorgt für Rechenleistung. Die Batterie liefert 3000 Milliamperestunden. Das Gerät kommt entweder mit drei Gigabyte RAM und 32 Gigabyte Speicher oder mit vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher, schreibt gsmarena. Per Micro-SD-Karte kann der Speicher erweitert werden. Die günstigere Version wird in China für 799 Yuan (rund 105 Euro), die teurere für 999 Yuan (rund 132 Euro) angeboten. Die doppelte Hauptkamera löst mit zwölf und fünf Megapixel auf, die Frontkamera mit fünf Megapixel. Das Redmi 6 verfügt auch über Gesichtserkennung, mit der die Geräte entsperrt werden können. Ein Fingerabdruckleser ist trotzdem an Bord.