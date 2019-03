Xiaomi präsentiert neues Mi Notebook Air

Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, das Unibody-Gehäuse besteht aus Metall und wie für Xiaomi-Laptops üblich ziert das Gerät nach außen hin kein Mi-Logo.

Bei der Präsentation wurde betont, dass das Mi Notebook Air eine lange Akkulaufzeit haben soll. Wie lange diese sein soll, beziehungsweise wie groß die Kapazität der Batterie ist, wurde jedoch nicht erwähnt. Der Laptop soll sich jedenfalls innerhalb von 35 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Mi Notebook Air mit einem Intel Core M3 Prozessor, 128 GB Speicherplatz und 4 GB RAM wird in China für umgerechnet 475 Euro verkauft. Wer dabei 256 GB Speicherplatz haben will, muss in China 530 Euro hinblättern.

Die Version mit einem Intel Core i5 Prozessor, 256 GB Speicherplatz und 4 GB RAM kostet in China umgerechnet rund 570 Euro.

Am 28. März wird das Notebook in China verkauft. Ob es auch nach Europa und Österreich kostet und wie viel es hierzulande kosten wird, ist noch unklar.