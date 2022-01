Roborock S7 MaxV vorgestellt: Das kann der neue Staubsaugerroboter

Roborock galt in den vergangenen Jahren als beliebte Marke, wenn es um Staubsaugroboter geht - auch durch die enge Zusammenarbeit mit Xiaomi. Bei der CES in Las Vegas wurde nun mit dem Roborock S7 MaxV das neueste Modell vorgestellt. Auf der Website waren einige der Details bereits vorab veröffentlicht worden. Der Roborock S7 MaxV kommt mit einer Dockingstation, die das Saugen und Wischen noch bequemer für die Kund*innen machen soll.

Das kann der Roboter alles

Der Roborock S7 MaxV kommt mit der bewährten Wischfunktion „VibraRise“. Diese hebt die Wischplatte bei der Fahrt über den Teppich an und kann so verschiedene Bodenbeläge in einem Rutsch abarbeiten. Außerdem gibt es eine smarte Hindernis- und Gegenstandserkennung.

Socken, Blätter oder sonstige Gegenstände, die am Boden liegen, werden intelligent umfahren. Roborock gibt an, diese Technik sowie die dazugehörigen Kameras noch einmal verbessert zu haben. Der Robo-Staubsauger kann außerdem eine 3D-Karte der Räume erstellen.