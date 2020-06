YouTube macht HTML5-Player zum Standard

YouTube bietet bereits seit fünf Jahren einen HTML5-Player an, dieser war jedoch stets optional und wurde laufend ausgebaut. Nun, da HTML5 auch auf Streaming-Seiten wie Netflix der Standard ist, wagt auch Googles Video-Plattform den Schritt. Laut Richard Leider von YouTube hätten einige Verbesserungen am HTML5-Standard die Entscheidung erleichtert. So hätte die Unterstützung für adaptive Bitraten das Buffern weltweit um 50 Prozent reduziert, auch der VP9-Codec habe das Laden deutlich erleichtert.