Zeiss bringt OLED-Videobrille für 3D-Rundgänge

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Auch bei den Anwendungsszenarien will Zeiss sich dieses Mal nicht aufs Videoschauen beschränken und plant, die Brille verstärkt für 3D-Gaming, aber auch gänzlich andere Anwendungsgebiete wie Architektensoftware, Lernprogramme und zur Flugdrohnen-Steuerung einzusetzen. Auf der CeBIT wurde einige der erwähnten Szenarien bereits gezeigt. Damit man tatsächlich in virtuelle 3D-Welten eintauchen und sich in diesen umsehen kann, bietet Zeiss als optionales Zubehör aufsteckbare Bewegungssensoren an.

Auf der CeBIT konnten Besucher bereits eine Architektenlösung des Anbieters Inreal bestaunen. Der direkt an der Brille befestigte Headtracker ermöglicht die Wahl eines freien Blickwinkels, je nachdem welche Kopfbewegung man gerade durchführt. Damit können Kunden von Architekten die geplanten Räume aber auch die Umgebung rund um ein Haus oder eine Wohnanlage virtuell erkunden. Für die realistische Umgebung sorgt die CryEngine des Entwicklerstudios Crytek. Für die Fortbewegung im Raum ist zusätzlich ein handliches Steuerungsmodul vorgesehen.