ZTE Axon 11 5G im Test: Wäre da nicht dieser eine Punkt

Schwacher Nachtmodus

Werden die Lichtverhältnisse schlechter, nimmt auch die Kameraqualität rapide ab. Spürbar wird das bereits in Innenräumen, wobei hier auch das Glück ein Wörtchen mitzureden hat. So konnte ich manchmal im Innenraum - vor allem bei Portraits - passable bis gute Ergebnisse erzielen. So manches Mal griff die Kamera-Software allerdings komplett daneben, sodass das Foto zum Kübeln war.

Wird es dann richtig dunkel, sind die Fotos nicht mehr zu gebrauchen. Zwar hat das Axon 11 5G einen eigenen Nachtmodus, dieser schafft es aber leider nicht, die Fotos entsprechend darzustellen. Die Bilder sind zu dunkel, unscharf und die Details gehen völlig verloren.