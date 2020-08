So sieht das ZTE-Handy mit Kamera unter dem Display aus

Aktuell können also solche CUPs (Camera under Panel) bei der Bildqualität noch nicht mit den herkömmlichen Selfie-Kameras mithalten. Laut Weibing ist noch einiges an Entwicklungsarbeit notwendig, um eine Lösung für das Lichtproblem zu finden. Bis dahin ist man als Smartphone-Nutzer mit einer herkömmlichen Frontkamera besser dran, als mit einer neuartigen Kamera unterhalb des Displays.

Xiaomi versucht es deshalb mit 2 Display-Panelen: Ein kleiner schmaler Screen im oberen Bereich hinter dem die sich die Kamera befindet und ein größeres Display, das sich über die restliche Front zieht.