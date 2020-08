Axon 11: ZTE bringt Mittelklasse-Handy mit 5G nach Österreich

ZTE will zu einem Fixpunkt auf dem österreichischen Mobilfunkmarkt werden, verkündete Christian Woschitz, CEO von ZTE Austria & Eastern Europe bei einem Pressegespräch am Mittwoch. In diesem Sinne bringt der chinesische Hersteller das Mittelklasse-Gerät Axon 11 5G hierzulande auf den Markt.

Das Gerät verfügt über ein AMOLED-Display mit 6,47 Zoll, das sich über die seitlichen Ränder zieht. Es löst mit 2.340 x 1.080 Pixel auf, hat den Fingerabdrucksensor im Bildschirm integriert und kommt mit einer herkömmlichen Bildwiederholrate von 60 Hz. Geprägt ist der Screen von einem Notch in Tropfenform, in dem sich die Selfie-Kamera versteckt.