ZTE Open C im Kurztest: Das Firefox-Handy wird erwachsen

Das ZTE Open C läuft mit Firefox OS in der Version 1.3. Das Gehäuse besteht aus Plastik und ist unter anderem in den Mozilla-Farben Orange und Blau verfügbar. Die Verarbeitung ist zwar nicht außergewöhnlich gut, im Vergleich zum ersten ZTE Open aber ein deutlicher Schritt nach vorne. So wirkt das Handy zwar nach wie vor nicht wie ein Premium-Gerät, das Gehäuse vermittelt aber mehr Widerstandsfähigkeit.