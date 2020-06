Zweikern-Netbooks laufen deutlich schneller

Die Zeit ist reif für einen Netbook-Kauf. Die kostengünstigen mobilen Geräte (ab etwa 300 Euro) haben 2010 kräftig an Fahrt aufgenommen. Von vielen zunächst schon tot gesagt, kann die neue Netbook-Generation mit leistungsstarken Zweikern-Prozessoren und längeren Akkulaufzeiten überzeugen. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft starteten gleich mehrere Hersteller, von Acer über Samsung und HP bis hin zu Asus, mit Dual-Core-Geräten auf dem Markt. Damit gehören lange Ladezeiten und träges Surfen weitgehend der Vergangenheit an.

In vielen der kleinen 10-Zoll-Geräte waren zunächst einkernige Intel-Atom-Prozessoren wie der "N450" verbaut. Diese CPU ("Central Processing Unit") ist stromsparend, aber nicht besonders schnell. Im Herbst stellte Intel mit dem "N550" schließlich seinen ersten Dual-Core-Prozessor für Netbooks vor - damit soll die Leistung der Geräte deutlich verbessert werden, ohne die Akkulaufzeiten zu sehr zu beeinträchtigen. Der Chiphersteller setzt große Erwartungen in das Geschäft mit Netbooks. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Intel sogar eine eigene Sparte für Netbooks und Tablets eingerichtet hat, um künftig in dem stark umkämpften Markt mitmischen zu können.

Ergänzung statt Ersatz

Bisher haben sich Netbooks als typisches Zweitgerät etabliert. Während immer mehr Menschen auf einen herkömmlichen Desktop-Computer verzichten und stattdessen auf einen Laptop als Haupt-Rechner umsteigen, bilden die Netbooks die ideale mobile Ergänzung dazu. Dass sie wiederum zum Ersatz für Laptops werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Auch die Hersteller gehen davon aus, dass Netbooks künftig die Funktion des Zweitgeräts übernehmen werden. Um in die Liga der Erst-Geräte vorzustoßen, fehlt es im Vergleich zu Laptops weiterhin an einem CD- oder DVD-Laufwerk, entsprechend hohen Bildschirmauflösungen und letztlich trotz aller Verbesserungen auch an Leistung. Abzuraten ist von Netbooks, die auf dem Smartphone-Betriebssystem " Android" von Google laufen. Denn dieses ist auf Touchscreens ausgelegt und bei Geräten mit Tastatur und Maus kaum zu gebrauchen.

Tablet-Boom

Starke Konkurrenz bekamen die Netbooks in diesem Jahr durch den neuen Trend zu Tablet-Computern. Ausgelöst durch den Start von Apples iPad entwickelte sich ein regelrechter Hype rund um die flachen Touchscreen-Geräte. Mit ihrer Handlichkeit und einfachen Bedienbarkeit begeistern die Tablets Nutzer in sämtlichen Altersschichten.

Einige Vorteile bleiben den Netbooks allerdings: Im Gegensatz zum iPad verfügen sie über eine physische Tastatur, was sich zum Arbeiten bezahlt macht. Außerdem kann auf Tablets in der Regel keine allgemein gängige Software - etwa Microsoft-Programme - installiert werden und auch an USB- und Netzwerk-Anschlüssen fehlt es den Touchscreen-Computern.

Fazit

Wer einen kostengünstigen Begleiter für unterwegs sucht, mit dem man Surfen, Fotos und Videos anschauen, aber auch arbeiten kann - etwa Textverarbeitung -, wird unter den neuen Zweikern-Modellen mit Sicherheit fündig werden. Einen vollständigen Ersatz zu traditionellen Notebooks können die Geräte aber auch künftig nicht bieten.

