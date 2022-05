1,8 Kilometer großer Asteroid kommt am Freitag der Erde nahe

Ein großer Asteroid wird am Freitag die Erde passieren. Der 1,8 Kilometer dicke Brocken mit der Bezeichnung 7335 (1989 JA) wird sich auf bis zu 4 Millionen Kilometer der Erde annähern und bei 76.000 km/h kurz hallo sagen, bis er wieder in den Tiefen des Weltraums verschwindet.

Nächster Termin 2055

Wie Science Alert berichtet, wird der Asteroid von der NASA als "potenziell gefährlich" eingestuft, weil er bei einem Treffer auf der Erde enormen Schaden anrichten könnte. Glücklicherweise sieht es momentan nicht so aus, als könnte es in naher Zukunft zu einer Kollision kommen. Die Umlaufbahn des Asteroiden um die Sonne wird 7335 (1989 JA) am 23. Juni 2055 wieder in Erdnähe bringen, wobei die minimale Distanz dann noch größer sein wird als am Freitag.

Genaue Verfolgung

7335 (1989 JA) zählt zur Klasse der Apollo-Asteroiden, die der Erde regelmäßig näher kommen. Rund 15.000 solcher Objekte sind aktuell bekannt. "Near Earth Objects" werden penibel verfolgt und ihre Umlaufbahnen analysiert, um mögliche Kollisionen schon lange im Vorhinein feststellen zu können. Allerdings kommt es auch immer wieder zu Vorbeiflügen an der Erde von bisher noch nicht entdeckten Himmelskörpern.