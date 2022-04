Mehrere riesige Asteroiden fliegen an der Erde vorbei

In den kommenden Wochen werden einige große Himmelskörper der Erde nahekommen.

Am 26. April wird dann allerdings ein Himmelskörper der Erde nahekommen, der einen Durchmesser von fast 800 Meter haben wird. Die NASA vergleicht seine Größe mit der Golden Gate Bridge in San Francisco.

In den nächsten Tagen werden mehrere kleinere Asteroiden an der Erde vorbeifliegen. Ihr Durchmesser beträgt ungefähr zwischen 7 und 40 Meter . Grund zur Sorge besteht keine, denn alle Asteroiden werden in sicherer Distanz die Erde passieren.

Auch dieser Asteroid mit der Bezeichnung 418135 (2008 AG33) wird in einer Distanz von rund 3,2 Millionen Kilometer an unserem Planeten vorbeifliegen - das entspricht etwas mehr als der 8-fachen Erde-Mond-Distanz (LD). Seine Geschwindigkeit wird dabei ungefähr 37.000 km/h betragen.

Am 9. Mai wird die Erde ein ähnlich großer Asteroid die Erde passieren. Die NASA schätzt seinen Durchmesser auf fast 900 Meter. Auch 467460 (2006 JF42) wird in sicherer Distanz an unserem Planeten vorbeifliegen.

Riesen-Asteroid kommt Ende Mai

Am 27. Mai wird sich dann ein Asteroid der Erde nähern, der noch wesentlich ausladender ist. Sein Durchmesser beträgt laut NASA rund 1,8 Kilometer. Er ist mit Abstand der größte Himmelskörper, der in den kommenden Monaten in die Nähe der Erde kommt.