Asteroid erst 2 Stunden vor Einschlag auf Erde entdeckt

Bei 2022 EB5 war das nicht so. Der gut 2 Meter große Asteroid wurde am 11. März um 20:24 von der ungarischen Sternwarte Piszkéstető entdeckt. Um 22:22 drang er in die Atmosphäre der Erde ein, mit einer Geschwindigkeit von 18 Kilometern pro Sekunde.

Regelmäßig treffen Asteroiden die Erde. Manchmal erscheinen sie dann als Feuerbälle am Himmel. Oft treten sie über unbewohnten Gebieten in die Atmosphäre ein und verglühen dort unbemerkt.

Das passierte über dem Arktischen Ozean, südwestlich von Norwegens Jan-Mayen-Insel . Kurz danach registrierten Infraschall-Instrumente in Grönland und Norwegen eine Explosion. 2022 EB5 ist explodiert. Die Trümmer sind in den Ozean gefallen.

Dass Objekte dieser Größe in der Erdatmosphäre explodieren, ist normal. Expert*innen vermuten, dass dies durch Luft entsteht, die durch kleine Risse in den Meteor eindringt. In Kombination mit der hohen Geschwindigkeit entsteht ein hoher Druck im Meteor, der ihn schließlich explosionsartig zerfetzt. Solche Meteore sind vor der Explosion oft als Feuerbälle am Himmel zu sehen – in der Astronomie wird das auch Bolide genannt.

Der fünfte entdeckte Asteroid

Das Spannende an 2022 EB5 ist nicht nur der Asteroid selbst, sondern, dass er überhaupt entdeckt wurde. Seitdem von der Erde aus Asteroiden gesucht werden, die auf Kollisionskurs sind, wurden tatsächlich erst 5 Stück vor dem Einschlag entdeckt – inklusive 2022 EB5. Sie wurden zwischen 21 Stunden und 2 Stunden vor dem Explodieren aufgespürt:

2008 TC3 : 4 Meter Durchmesser, 12,8 km/s schnell, 900 bis 2.100 Tonnen TNT Energie

: 4 Meter Durchmesser, 12,8 km/s schnell, 900 bis 2.100 Tonnen TNT Energie 2014 AA: 3 Meter Durchmesser, 11,7 km/s schnell, 500 bis 1.000 Tonnen TNT Energie

3 Meter Durchmesser, 11,7 km/s schnell, 500 bis 1.000 Tonnen TNT Energie 2018 LA: 3 Meter Durchmesser, 17 km/s schnell, 400 Tonnen TNT Energie

3 Meter Durchmesser, 17 km/s schnell, 400 Tonnen TNT Energie 2019 MO: 5 Meter Durchmesser, 16,1 km/s schnell, 6.000 Tonnen TNT Energie

5 Meter Durchmesser, 16,1 km/s schnell, 6.000 Tonnen TNT Energie 2022 EB5: 2 Meter Durchmesser, 18 km/s schnell, 2.000 Tonnen TNT Energie

Die Häufigkeit, mit der kleine Asteroiden vor dem Einschlag entdeckt werden, steigt also. Wegen ihrer Größe stellen sie keine ernsthafte Bedrohung für die Erde dar. Dennoch weckt dieser Trend die Hoffnung, dass künftig auch größere Asteroiden rechtzeitig gefunden werden, bevor sie auf der Erde, möglicherweise in bewohntem Gebiet, einschlagen.