Video: Dieser riesige Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei

Der kilometergroße Himmelskörper wird mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit in sicherer Distanz unseren Planeten passieren.

Der Asteroid wird in einer Distanz von 5,15 LD (Lunar Distance) beziehungsweise fast 2 Millionen Kilometer der Erde am nächsten kommen. Mit einer Geschwindigkeit von rund 70.000 km/h ist der Himmelskörper vergleichsweise extrem schnell unterwegs.

Ein riesiger Asteroid wird am heutigen 18. Jänner relativ knapp an der Erde vorbeifliegen. Eine Gefahr, dass der Himmelskörper mit der Bezeichnung 7482 (1994 PC1) auf unserem Planeten einschlägt, besteht nicht.

Asteroiden-Vorbeiflug im Livestream

Wie in den Bildern zu sehen ist, wurde der Asteroid von einigen Astro-Fotograph*innen bereits abgelichtet. Das Virtual Telescope Project wird heute um 21.00 Uhr den Vorbeiflug von 7482 (1994 PC1) in einem Livestream übertragen.

7482 (1994 PC1) sorgt aber vor allem mit seiner Größe für Aufsehen. Mit einem Durchmesser von etwas mehr als einem Kilometer ist er das größte Near Earth Object (NEO) das in den kommenden Wochen nahe an der Erde vorbeizieht. Erst im März wird wieder ein Asteroid mit einer ähnlichen Größe erwartet.