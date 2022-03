Kühlschrankgroßer Astreoid kam Erde näher als GPS-Satelliten

Am Freitag passierte der Asteroid 2022 FD1 die Erde in einer Höhe von 8.700 Kilometern.

Der ungarische Astronom Krisztian Sarneczky hat am Freitag einen Asteroiden entdeckt, der in nur 8.700 Kilometer Höhe an der Erde vorbeiflog, berichtet CNet. Über seine Entdeckung berichtete Sarneczky auch auf Twitter.