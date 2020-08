27 Gene bekommen wegen Microsoft Excel neue Namen

Aufgrund von Problemen im Tabellenkalkulationsprogramm Excel haben Forscher 27 Genen neue Namen gegeben. Zur genauen Zuordnung ist jedes der Zehntausenden Gene des menschlichen Erbguts mit einem alphanumerischen Code benannt. Bei der Verarbeitung in dem Microsoft-Programm führte genau dieser Code in einigen Fällen zu einem Durcheinander.

Beispielsweise lautete für das Gen "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1" der Code ursprünglich "MARCH1". Als Forscher diese Daten in Excel luden, machte das Programm daraus kurzerhand die Datumsangabe "1. März". Grund ist eine Automatisierung des Programms, die im Einzelfall noch nachvollziehbar ist - bei der Verarbeitung von Hunderten von Genen stellte sie Wissenschafter aber vor Probleme, wie The Verge kürzlich berichtete. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 fanden sich in 3597 publizierten Forschungspapieren in rund einem Fünftel Excel-Fehler.

Automatische Erkennung als Problem

"Es ist richtig nervig", sagt Dezsö Módos, ein Biologe am Qadram Institute in Großbritannien. Excel-Fehler würden fast jedes Mal vorkommen, wenn sie als Biologen Forschungsergebnisse eingeben würden. "Excel ist das erste Tool, mit dem wir numerische Daten verarbeiten. Es ist sehr weit verbreitet und viele von uns nutzen es", so Módos.

Weil Excel es nicht ermöglicht, die automatische Erkennung einfach auszuschalten, müssen die Forscher nun zu drastischeren Methoden greifen und schlichtweg die Gene umbennen. Das für die Benennung zuständige HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) in Cambridge erließ deshalb jetzt eine neue Richtlinie. Die Namen von 27 Genen wurden nun so geändert, dass sie für die Excel-Verarbeitung kompatibel sind. Das Gen mit dem Code "MARCH1" heißt künftig etwa "MARCHF1".