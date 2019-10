Das sind die besten Gratis-Alternativen für MS Office

Open Office

Praktisch an MS Office ist, dass alle Apps in einem Paket geliefert werden. Wer auf diese Bequemlichkeit nicht verzichten möchte, der kann auf ein kostenloses Office-Komplettsystem zurückgreifen. Was 2000 als Open Office entstand, hat sich inzwischen in Apaches Open Office und LibreOffice gespaltet. Beide Varianten enthalten die Anwendungen Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Präsentationen), Draw (Vektorgrafiken), Base (Datenbanken) und Math (Formeleditor). Sie sind für PC, Mac und Linux verfügbar. LibreOffice hat seinen Service auch für Android veröffentlicht, das Bearbeiten von Dokumenten ist allerdings noch in der Beta-Phase. für iOS ist die Umsetzung derzeit in der Entwicklung.

Aber: Wer schon mal mit Open Office gearbeitet hat weiß, dass das nicht immer reibungslos geht. Die Kompatibilität mit anderen Dateiformaten und das Öffnen von umfangreichen Dateien aus Word stellt sich mitunter als schwierig heraus. Für den enormen Umfang, den sie kostenlos zur Verfügung stellen, kann dieser Kompromiss jedoch akzeptabel sein.