Keine Lust auf Chrome: So gelingt der Browser-Wechsel

Chrome ist nach wie vor der beliebteste Browser weltweit - obwohl das letzte Update nicht bei allen Nutzern gut ankam. Auch den Einsatz von Ad-Blockern schränkt der Google-Browser ein. Es gäbe also Gründe für einen virtuellen Tapetenwechsel. Auf seine gesammelten Lesezeichen, Formulardaten und Einstellungen muss man deshalb aber nicht verzichten. Die meisten Browser bringen die Option bereits mit, alle Daten aus Chrome zu importieren.

Voraussetzung für den Datenaustausch zwischen allen Geräten ist der Login bei Chrome mit dem Google-Konto. Dort werden die Daten gespeichert, damit überall darauf zugegriffen werden kann. Setzt man ein neues Gerät auf, können die Daten für einen anstehenden Browserwechsel heruntergeladen werden. Dafür muss man allerdings Chrome einmal auf dem neuen Gerät installieren und sich mit seinem Google-Konto anmlelden. Die Daten werden anschließend automatisch synchronisiert. Besonders für einen Browserwechsel auf dem Smartphone ist diese Variante empfehlenswert.

Möchte man Chrome nicht extra für den Import installieren, muss man die Lesezeichen vorher zwischenspeichern und die Datei auf das neue Gerät übertragen. Über das Dreipunkt-Menü in Chrome oben rechts öffnet man “Lesezeichen - Lesezeichen-Manager” und exportiert diese anschließend als Datei. Andere Daten wie gespeicherte Passwörter gehen so allerdings verloren.

Brave

Privatsphäre wird bei Brave groß geschrieben. Mit der Integration des Onion-Routing, auf dem der Tor-Browser basiert, wurde der Datenschutz verstärkt. Nach der Installation des Browsers wird angeboten, Daten aus Chrome zu importieren. Das funktioniert allerdings nur auf dem Desktop. Wer nur die mobile Variante nutzt, muss alle Lesezeichen neu sammeln. Über die Funktion "Synchronisationskette" können aber alle Geräte miteinander verbunden werden. Auch ein Benutzerkonto sorgt für Datenaustausch. So stehen auf allen Geräten die gespeicherten Daten zur Verfügung.

Die Nutzerzahlen von Brave schossen im vergangenen Jahr auf 5,5 Millionen Nutzer, was einem Wachstum von 450 Prozent entspricht. Das macht den Newcomer unter den Browsern zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Mit dem zeitgleich entwickelten Basic Attention Token ( BAT) will Brave garantieren, dass keine Daten nach außen gesendet werden. Das Werbekonzept von Brave, bei dem sowohl Nutzer als auch Werbetreibende Einnahmen in Form von Bitcoin ausgezahlt werden, könnte in Zukunft für steigende Popularität sorgen.