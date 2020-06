3D-Druck: Sorge vor Rechtsstreitigkeiten

"Es wird großartig, wenn sie es nicht vermasseln"

Damit dies nicht passiert, arbeitet die um digitale Bürgerrechte bemühte US-Interessensgruppe Public Knowledge an der Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit und in der Politik . Bereits im November 2010 veröffentlichte Public Knowledge ein Papier mit dem Titel "It Will Be Awesome if They Don`t Screw it Up: 3D Printing, Intellectual Property, and the Fight Over the Next Great Disruptive Technology" ("Es wird großartig, wenn sie es nicht vermasseln: 3D-Druck, geistiges Eigentum und der Kampf um die nächste disruptive Technologie"). Darin werden rechtliche Bestimmungen rund um digitale Designvorlagen und 3D-Druck diskutiert und auch die Gefahren von Gesetzesverschärfungen erörtert.

"Die Möglichkeit Objekte zu entwerfen, zu kopieren, zu verändern und zu produzieren hat potenziell auf eine Reihe von Branchen und Industrien Auswirkungen", so Michael Weinberg, der Autor der Studie und rechtlicher Berater bei Public Knowledge: Für viele Unternehmen würden sich dadurch große Chancen bieten. Es werde jedoch auch Industrien geben, die beim Gesetzgeber dagegen Sturm laufen und schärfere Gesetze fordern: "Sie werden 3D-Drucker Pirateriewerkzeuge und ihre Nutzer Diebe nennen."



"Demokratisierung der Produktion"

"Wir sind besorgt, dass die Verbreitung von 3D-Druckern durch die Ausweitung von geistigen Eigentumsrechten gedrosselt wird", meint Weinberg auf Anfrage der futurezone. Anders als Musik oder Filme seien viele physische Objekte im Moment ihres Entstehens nicht von Rechten des geistigen Eigentums berührt. "Das hat sich seit Jahrhunderten bewährt, die Gesellschaft hat davon profitiert." 3D-Druck führe zur Demokratisierung der Produktion des Designs von phyischen Objekten, so Weinberg: "Leute rund um die Welt können gemeinsam Gegenstände produzieren und verbessern.

Reger Austausch

Es sind vorwiegend Privatpersonen und Enthusiasten, die ihre digitalen Entwürfe auf Plattformen wie Thingiverse, Google 3D Warehouse oder eben Shapeways anderen zur Verfügung stellen. Damit sie die Vorlagen verändern und ihren persönlichen Bedürfnissen angepassen können. "Das Teilen von Designs ermöglicht auch vielen Nutzern den Einstieg in den 3D-Druck", so Shapeways-Sprecher Scott: "Die Leute tauschen sich auch in den Foren rege aus, wenn es etwa um Ratschläge zum Erstellen der Files gibt."

"Frühe Phase"

Die Technologie sei noch in einer frühen Phase, sagt Weinberg. "Für Privatnutzer leistbare Hardware ist noch nicht wirklich ausgereift." Auch Programme zum Erstellen digitaler Designvorlagen seien für Laien noch schwer zu bedienen. In den vergangenen Jahren habe es zwar sowohl bei 3D-Druckern als auch bei der Software markante Verbesserungen gegeben, wann 3D-Druck die breite Masse erreiche, sei schwer einzuschätzen.