3D-Drucker für Raumstation ISS bleibt vorerst am Boden

Am Boden hat die US-Raumfahrtbehörde NASA bereits erfolgreich mit Teilen aus 3D-Druckern experimentiert. Vergangenes Jahr hat eine komplett aus einem 3D-Drucker hergestellte Düse einem simulierten Raketenstart standgehalten. Für das aktuelle Projekt "3D Printing in Zero-G Technology Demonstration" wurde vom Unternehmen "Made in Space" ein Mikrowellen-großer Drucker entwickelt, der sich in den kommenden Wochen und Monaten in der Schwerelosigkeit beweisen muss. Die Wissenschaftler wollen heraus finden, ob die Verarbeitung des Materials in einer derartigen Umgebung gleich gut funktioniert wie auf der Erde.