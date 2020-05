9 Asteroiden fliegen heute und morgen an der Erde vorbei

Die NASA hat gleich 9 Asteroiden aufgespürt, die heute und morgen an der Erde vorbeifliegen. Am 4. Mai sind es 4 Stück.

Davon wird „2020 HQ3“ der Erde am nächsten kommen. Die Entfernung hat die NASA mit 10,77 LD (Lunar Distance) angegeben. LD entspricht der Entfernung der Erde zum Mond, was in etwa 384.400 Kilometer sind. Der Asteroid wird die Erde also mit über 4 Millionen Kilometer Entfernung passieren.

„2020 HU9“ ist der schnellste der heutigen Asteroiden. Er fliegt mit 61.700 km/h durchs All. Die Größe von HU9 schätzt die NASA mit 30 bis 67 Metern Durchmesser ein.

„2020 HV4“ ist der größte der Asteroiden, die am Montag und Dienstag an der Erde vorbeifliegen. Laut Berechnungen der NASA hat einen Durchmesser von bis zu 130 Metern.

5. Mai

Bei den 5 Besuchern am 5. Mai sticht „2020 HS9“ hervor. Er ist mit 1,7 Millionen Kilometern Entfernung der Asteroid, der der Erde heute und morgen am nächsten kommt.

„2020 HZ6“ ist dafür am schnellsten unterwegs und zwar mit 78.000 km/h. Der größte Asteroid am 5. Mai ist „2020 HL“ mit bis zu 59 Metern Durchmesser.

Die Gefahr, dass einer der neun 9 Asteroiden die Erde trifft, besteht nicht.