A1 rüstet Festnetz auf - Problemzonen bleiben

Durch den Einsatz der Technologie sollen die Kapazitäten des bestehenden Kupfernetzes optimal ausgeschöpft werden. Vectoring (die futurezone berichtete) erlaubt eine Verdopplung der Geschwindigkeit auf Distanzen bis 500 Meter und zumindest 50-prozentige Steigerungen bis 800 Meter, indem auftretende Signalinterferenzen ausgefiltert werden können. Als Kapazitätsobergrenzen gibt A1 rund 100 Mbit/s auf Leitungslängen bis 300 Meter und rund 50 Mbit/s bis 800 Meter an. Ist der Anschluss über 800 Meter vom Verteilerknoten entfernt, geht der Effekt allerdings verloren.

Wie A1-Technik-Vorstand Walter Goldenits bei der Präsentation des Konzepts in Wien mitteilte, werden zunächst Gigaspeed-Kunden in Korneuburg von den höheren Bandbreiten profitieren. Die Geschwindigkeitsverbesserung ist für bestehende Gigaspeed 16 und Gigaspeed 30 Kunden kostenlos. In den kommenden zwei bis drei Jahren will A1 die Technologie im gesamten Netz – wo sinnvoll und technisch umsetzbar – ausrollen. Nach Korneuburg sollen zunächst andere Städte angeschlossen werden, bei denen das Glasfasernetz bis wenige Hundert Meter an die Haushalte herangeführt wurde. Ab dem zweiten Halbjahr 2012 soll die Vectoring-Technologie auch in anderen Gebieten eingesetzt werden.



Ländlicher Raum als Problemzone

Zwei große Baustellen werden zunächst jedoch nicht in den Genuss des Geschwindigkeits-Turbos kommen. So seien in Wien, wo parallel vor allem am Ausbau des Glasfasernetzes gearbeitet wird noch umfangreiche Tests notwendig, in welchem Rahmen der Einsatz sinnvoll sei. Größtes Sorgenkind bleibt allerdings weiterhin der ländliche Raum bzw. entlegene Gebiete und Siedlungen, die schon jetzt mit geringen Bandbreiten zu kämpfen haben und von der Technologie aufgrund der hohen Entfernungen am wenigsten bis gar nicht profitieren.