Affen stehlen Corona-Blutproben und flüchten auf Baum

Blutproben blieben unbeschadet

In der Bevölkerung sorgte das in sozialen Medien gepostete Video für Besorgnis. Befürchtungen wurden laut, die Affen könnten das Virus über die entwendeten Corona-Tests weiterverbreiten und andere Tiere oder Menschen anstecken. Am Freitag beruhigte Dheeraj Raj, Leiter der Medizinischen Hochschule in Meerut, allerdings. Die Kisten mit den Proben seien noch am Montag unbeschadet wiedergefunden worden. Man gehe nicht davon aus, dass durch den Vorfall ein Risiko zur Verbreitung des Virus besteht.

Bei Tieren wurden bereits Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Bisher blieb jedoch unklar, ob die Krankheit anschließend auf Menschen übertragbar ist. In Indien wurden inzwischen mehr Corona-Sterbefälle verzeichnet als in China. Mit 175 neuen Todesfällen innerhalb eines Tages beläuft sich die Gesamtzahl der Toten in Indien nun nach offiziellen Angaben auf 4.706.