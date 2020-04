April ist Sternschnuppen-Zeit: Der Lyriden-Schauer hat begonnen

Rund 180.000 Stundenkilometer schnell rasen Mitte April die Sternschnuppen der Lyriden in die Erdatmosphäre und verglühen am Himmel. Neun Nächte lang – vom 16. bis 25. April – kann man die Sternschnuppen am Nachthimmel sehen.

Den Höhepunkt erreicht der Schwarm der Himmelskörper in der Nacht vom 21. auf den 22. April. Üblicherweise seien pro Stunde rund 20 Sternschnuppen der Lyriden zu sehen, das ist immerhin alle drei Minuten eine. Angaben von Astronomen zufolge sei auch in diesem Jahr nicht mit einem verstärkten Aufkommen zu rechnen, teilte die Vereinigung der Sternfreunde mit.