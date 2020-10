Astronaut zeigt, wie das neue Klo der ISS funktioniert

Wie die alten Toiletten werden auch hier menschliche Abfälle abgesaugt. Allerdings hat der neue Sitz eine Passform, die besser für Frauen geeignet ist. Zudem kann sie mehr Masse fassen, wofür ein Container unter dem Sitz angebracht ist. Der Urin wird mit einem Schlauch abgesaugt.

Abfall verglüht in der Erdatmosphäre

Die Toilette befindet sich im „Waste and Hygiene Compartement“ der ISS, wo man sich in einer Kabine zurückziehen kann. Es wäre natürlich keine ISS-Toilette, wenn für die Benutzung nicht zahlreiche technischen Einstellungen nötig wären, um den Urin entweder in einen Eimer oder das interne Versorgungssystem der ISS zu leiten, wo er aufbereitet wird.

Fäkalien werden in Plastik-Sackerl aufgefangen und anschließend verschlossen in den Container befördert. Der Container fasst 30 Sackerl, bis er geleert und mit dem restlichen Abfall der ISS zum Verglühen Richtung Erdatmosphäre geschickt.