Aufklärer im Dienste der Machtlosen

Syriens Machthaber Assad behauptet, ihr Report wurde von Qatar finanziert, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht in den Aufdeckungen nur Propaganda und „Fake News“ – wenn Eyal Weizman und sein Team ein geheimes syrisches Foltergefängnis aufdecken oder belegen, dass ein Schusswechsel in der Negev-Wüste, bei der ein israelischer Soldat starb, kein Terrorangriff von Beduinen war, kommt das bei den Staatschefs selten gut an. Wie der israelischstämmige Architekt und seine Mitarbeiter vom Londoner Institut Forensic Architecture am Goldsmiths College dabei vorgehen, erklärte er zuletzt auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin.

Die Arbeit der Gruppe aus Wissenschaftlern, Künstlern, Filmemachern, Journalisten, Anwälten und Menschenrechtsexperten, die sich als counter-forensic agency bezeichnen, beginnt dort, wo jene der Strafverfolgungsbehörden endet. Sie rekonstruieren Tatorte mittels Bildern, Videos und Daten aus sozialen Netzwerken und Open-Source-Programmen, verwenden aber genauso Zeugenaussagen. So entstand etwa ein Computermodell des syrischenFoltergefängnisses Saydnaya, das sie unter anderem mithilfe der visuellen und akustischen Eindrücke von Insassen nachbauten, berichtet Weizman.

Ähnlich aufwendig waren auch die Recherchen zum Mord des deutschen Internetcafébesitzers Halit Yozgat, der auf das Konto der NSU-Terroristen geht. Lange rätselte man über die Rolle eines Verfassungsschützers, der zum Tatzeitpunkt im Nebenraum saß, aber nichts vom Mord mitbekommen haben will. Die Londoner Forscher lieferten den Gegenbeweis: Sie nahmen ein geleaktes Polizeivideo, das den Verfassungsschützer zeigt, wie er Szenen vom Tatort nachstellte, und kombinierten dazu sämtliche Informationen, wie die Log-in-Daten des Verfassungsschützers. Um die Lautstärke der Schüsse und Ausbreitung des Schießpulvergeruchs zu analysieren, bauten sie das Internetcafe nach. Trotz ihrer Beweise verzichteten die Behörden aus formalen Gründen darauf, Weizman als Sachverständigen für den Prozess zu laden.