"Augensteuerung revolutioniert Umgang mit PCs"

, das zwölf Monate später noch einmal deutlich

und mittlerweile fast in dünne Tablet- und Notebook-Rahmen passt.

Stupide PCs

Seit zehn Jahren in verschiedenen Lösungen für Menschen mit Behinderungen im Einsatz, will das Unternehmen mit der Technologie nun die Bedienung von und Interaktion mit Computern aller Art revolutionieren, wie Pezzarossa gegenüber der futurezone verdeutlicht. "Der PC hat seit 30 Jahren keine bahnbrechende Entwicklung mehr gemacht. Wir verwenden Keyboard und Maus - aber außer diesen Koordinaten weiß der Computer eigentlich überhaupt nichts von demjenigen, der ihm da gegenüber sitzt", sagt Pezzarossa.

Wie schon bei der Gestensteuerung könnte die Gaming-Industrie der Technologie zum Durchbruch verhelfen. "Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Rollenspiel, und Figuren reagieren, weil Sie sie ansehen oder sich ihnen zuwenden. Hier werden viel realistischere Interaktionsszenarien möglich, die viel stärker auf natürlichen Verhaltensweisen aufbauen", erklärt Pezzarossa. Aber auch das Zielen und Orientieren in Shootergames würde auf eine völlig neue Ebene gebracht. Andere Steuerungsfunktionen betreffen das schnelle Herein- und Herauszoomen in Karten oder die Auswahl von Akteuren- und Elementen-Gruppen, etwa bei Strategiespielen.

Intel als Investor

Mit dem Glauben an ein revolutionär neues Bedienungskonzept per Augensteuerung ist Tobii aber längst nicht mehr allein. So konnte die aktuell 400 Mitarbeiter umfassende Firma mit Sitz in Stockholm mittlerweile Intel als 21-Millionen-Dollar-Investor gewinnen. Neben Notebook-Hersteller Lenovo experimentierten die japanischen Unternehmen NTT DoCoMo und Fujitsu mit Tobiis Eye-Tracking-Lösung - in diesem Fall direkt in einem Tablet integriert. Zur CES 2013 ließ sich wiederum der chinesische Hersteller Haier nicht nehmen, einen externen Tobii-Tracker mit einem Fernseher zu koppeln. Wie Spiele wie Fruit Ninja oder Counter-Strike mittels Eye-Tracking aufgemotzt werden können, zeigte auf der CeBIT etwa die Software-Schmiede 4tiitoo.

Für einen kräftigen Schub bei dem Thema könnte zudem schon in Kürze Samsung mit seinem Galaxy S IV sorgen. Schon beim Vorgänger S III hatte Samsung mit der sogenannten SmartStay-Funktion eine rudimentäre Eye-Tracking-Lösung eingebaut, die das Display aus- und einschaltet, je nachdem, ob der User gerade auf das Display schaut oder nicht. Den neuesten