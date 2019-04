Austrian Standards lädt zu Forschungsgipfel

Wie passen Standards, Forschung und Innovation zusammen? Damit beschäftigt sich Austrian Standards in einem Forschungsgipfel am 13. Juni im Austrian Standards Meeting Center in der Heinestraße 38 in 1020 Wien.

Expertinnen und Experten aus der Forschung und Entwicklung zeigen in der eintägigen Veranstaltung anhand von Beispielen aus der Praxis, wie die Brücke zwischen Innovationen und dem Markt mit Hilfe von Standards geschlagen werden kann. Das Programm findet sich auf der Website von Austrian Standards (PDF).