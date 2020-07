Auto-Notruf eCall ebnet Weg für Datensammlung

"Bei einem Unfall geht es um Schnelligkeit und eine kurze Reaktionszeit für Rettungsfahrzeuge", erklärt Markus Bauer, der für Car-2-X-Communication bei der BMW Group zuständig ist, am internationalen M2M-Day in Wien. Von 40.000 Verkehrstoten pro Jahr in Europa könnten 2500 überleben, wenn die Hilfe rechtzeitig eintreffen würde. Seit Jahren hat BMW deshalb (unter anderem mit Forschungsgeldern der EU) am System "Assist Advanced eCall" gearbeitet, einem automatischen Notrufsystem, das auch das potenzielle Verletzungsausmaß von Insassen vorhersagt. Die dahinterliegende Technik ist dabei ein M2M-SIM-Chip, der wesentlich robuster ist als eine herkömmliche SIM-Karte.

Sensoren erkennen Aufprall

Sobald die Aufprallsensoren erkennen, dass das Fahrzeug in einem Unfall verwickelt war, kontaktiert Advanced eCall automatisch ein BMW-Call-Center per SMS-Nachricht und übermittelt Informationen wie den genauen Unfallort, die Anzahl der Vordersitzinsassen, die Aufprallwucht und -richtung, die Anzahl der ausgelösten Airbags und Sicherheitsgurtstatus. Es wird außerdem ermittelt, wie stark die Insassen verletzt sein könnten. Das System kann bei Bedarf auch manuell, also per Knopf, aktiviert werden.