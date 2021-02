"Baby"-Galaxien verdutzen Forscher

Forscher der Curtin University haben ferne "Baby"-Galaxien entdeckt, die funkeln. Das von den aus Gas, Staub und Sternen bestehenden Galaxien freigesetzte Licht ändert sich in der Regel kontinuierlich langsam. Die Forscher sind nun aber auf eine Galaxienpopulation gestoßen, deren Helligkeit schon innerhalb eines Jahres variiert. Für Galaxien ein überraschend schneller Vorgang.

Analysiert wurden Daten des GaLactic and Extragalactic All Sky MWA (GLEAM). Der Himmel wird anhand der Daten in 20 Radiofrequenzen und Farben abbildet. Baby-Radiogalaxien sind demnach blau – bei höheren Radiofrequenzen sind sie heller. Alte Galaxien sind hingegen rot und werden bei niedrigeren Frequenzen heller.

Von den 554 identifizierten Baby-Radiogalaxien hat sich die Helligkeit bei 123 ein Jahr später schon verändert. Normalerweise kann sich laut Sciencealert die Helligkeit eines solchen Objekts, das eine Größe von über einem ein Lichtjahr aufweist, nicht in weniger als einem Jahr verändern. Bei 51 der untersuchten Galaxien änderte sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbe.

Dünne Düsen

Die Forscher rätseln nun über die Ursache der glitzernden Galaxien. Grundsätzlich vermutet man, dass sich im Zentrum der meisten Galaxien ein supermassives Schwarzes Loch befindet. Die sogenannte Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch transportiert Materie in Richtung des Zentrums und umkreist das Schwarze Loch beinahe mit Lichtgeschwindigkeit.

Durch Magnetfelder werden geladene Partikel, die von der Scheibe freigesetzt werden, beschleunigt, sodass sie sich zu dünnen "Düsen" entwickeln. Strahlen sie nach außen weiter vom Schwarzen Loch hinaus, entfalten sie sich in eine Art lappenartige Wolke.