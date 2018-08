Beeindruckendes Foto zeigt Magnetfeld der Sonne

Wer schon immer wissen wollte, wie der Magnetismus der Sonne deren enorme Aktivitäten an der Oberfläche beeinflusst und auslöst, bekommt nun durch ein hochauflösendes Bild einen Eindruck. NASA-Wissenschaftler kombinierten eine Aufnahme der Sonne, welche Eruptionen und schwarze Flecken einfängt, mit einem Computermodell, das wiederum die magnetischen Ausschläge berechnet und diese auf der Oberfläche visualisiert.

Riesiges Magnetfeld

Das Bild, welches das tatsächliche Magnetfeld der Sonne am 10. August 2018 zeigt, ist von Magnetfeldlinien durchzogen, die sich an einigen Stellen in enormer Dichte sammeln, an anderen Stellen ins All ausstrahlen. Jede der Linien repräsentiert eine mächtige elektromagnetische Eruption, die im Normalfall für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sonnenwinde und Sonneneruptionen sind die Folge.