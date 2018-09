Beinahe übersehen: Asteroid rast am 9. September knapp an Erde vorbei

Der Asteroid mit der Bezeichnung 2018 RC wurde erst am 3. September vom Asteroiden-Warnsystem Atlas-MLO auf Hawaii entdeckt. Einige Tage später, am 9. September, wird der Himmelskörper knapp an der Erde vorbeifliegen. Und zwar in einer Entfernung von 224.396 Kilometern oder 0,58 LD was etwas mehr ist als die halbe Distanz zwischen Erde und Mond. Der Felsbrocken bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5,33 km/s oder 19.188 km/h.