Beobachtung im Zentrum der Milchstraße bestätigt Einstein

Seit 26 Jahren versuchen Astronomen in aller Welt, einen Blick auf das Zentrum der Milchstraße zu werfen, um eine ihrer fundamentalsten Annahmen über die Funktionsweise des Universums zu überprüfen. Den Mittelpunkt unserer Galaxie bildet ein so genanntes supermassives Schwarzes Loch, das vier Millionen mal so massiv wie die Sonne ist. Alles, was dem Schwarzen Loch zu nahe kommt, wird verschlungen, auch Licht. Dem Schwarzen Loch sehr nahe, aber dennoch weit genug entfernt, um nicht hinein zu stürzen, ist eine Menge an Sternen. Sie rotieren um das Schwarze Loch wie Planeten um die Sonne, allerdings auf ungeordneten Umlaufbahnen. Den Astronomen ging es darum, einen Stern zu finden, der auf seiner Umlaufbahn besonders nah an das Schwarze Loch herankommt.

Laut der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, müsste die starke Anziehungskraft des Loches sich messbar auf die Wellenlänge des von dem Stern ausgestrahlten Lichts auswirken. Genauer gesagt wird die Frequenz des Lichts verlangsamt, das Licht wird rötlicher. Diese so genannte Gravitationsrotverschiebung wurde nun mit Hilfe von Instrumenten der europäischen Südsternwarte (ESO) nachgewiesen.