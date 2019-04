Big Data soll die Vergangenheit wiedererstehen lassen

Was es braucht? „Eine Künstliche Intelligenz, die mit den historischen Inhalten umgehen kann, so programmiert ist, dass sie Visualisierung selbst machen kann und die aus eingescannten Inhalten sofort die richtigen Verlinkungen ableitet. Der Computer soll automatisch erkennen, was auf alten Bildern zu sehen ist – egal, ob Häuser oder Personen. Auch die Gesichtserkennung muss für historische Fotos perfektioniert werden“, sagt Aigner.

Venedig sei am weitesten: Die dortige Zeitmaschine ist der Nukleus des Time-Machine-Project. „Innerhalb der vergangenen sechs Jahre wurden dort viele Dokumente digitalisiert.“ Geburts-, Sterbe- und Hochzeitsdaten, Akten über Geldgeschäfte und ein- wie auslaufende Schiffe. „Eine Beta-Plattform der Zeitmaschine existiert bereits.“ So könne man am Stadtplan spazieren gehen und sehen, wie Venedig in der Vergangenheit ausgeschaut hat. Personen, die in Steuerlisten oder Akten vorkommen, können bestimmten Häusern zugeordnet werden.