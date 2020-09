Bis zu 270 Meter groß: Asteroid fliegt an Erde vorbei

Am Sonntagvormittag ist der Asteroid 2010 FR sicher an der Erde vorbeigeflogen. Mit einer Entfernung von etwa 7,5 Millionen Kilometer bzw. der 19-fachen Monddistanz bestand keine akute Einschlagsgefahr. Die Größe des Himmelskörpers wird von Astronomen zwischen 120 und 270 Meter geschätzt. Die geringste Entfernung zur Erde bestand um 10:38 mitteleuropäischer Sommerzeit.

Von der NASA wird der Asteroid in der Liste der “potenziell gefährlichen Objekte geführt”. Grund dafür ist, dass schon kleinere Veränderungen in der Umlaufbahn derartige Objekt in Kollisionskurs mit der Erde bringen könnten.

Bereits vor einigen Tagen wurde der 2010 entdeckte Asteroid vom Virtual Telescope Project abgelichtet.