"Blue Moon" zu Halloween: Warum der Mond nicht blau leuchtet

In den Abendstunden am 31. Oktober steht der Vollmond am Himmel. Dabei handelt es sich dieses Mal um einen seltenen, so genannten "Blue Moon". Aber was bedeutet der "blaue Vollmond"? Ist der Mond tatsächlich blau eingefärbt?

Der "blaue Mond" ist nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland gar kein astronomisches Phänomen, sondern ein kalendarisches. Der Mond leuchte nicht blau und sehe nicht anders aus als sonst.