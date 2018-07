Blue Origin Raketentest wird live übertragen

Das von Amazon-Boss Jeff Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen Blue Origin wird am Mittwochabend einen Testflug mit seiner "New Shepard"-Rakete absolvieren, wie Ars Technica berichtet. Der Start ist derzeit für 17:00 geplant und wird live auf YouTube übertragen, der Stream soll 20 Minuten vor dem Start beginnen. Die Rakete soll beim Testflug in große Höhe vordringen, um den Antrieb zu testen. Bevor die Rakete eine Umlaufbahn erreicht soll der Flug aber abgebrochen werden. Details hat Blue Origin vor dem Start aber nicht veröffentlicht. Abheben soll die New Shepard von einem Testgelände von Blue Origin in Texas.