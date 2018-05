Boeing macht sich über "zu kleine" Falcon Heavy lustig

Irreführende Botschaft

Wie Ars Technica berichtet, sind die Behauptungen in vielerlei Hinsicht irreführend bzw. unvollständig. Boeing erwecke den Eindruck, als stehe der Start der SLS unmittelbar bevor, dabei wird die Rakete noch mindestens zwei Jahre Entwicklungszeit benötigen. Die Falcon Heavy hat dagegen ihren ersten Testflug erfolgreich absolviert.

In ihrer ersten Ausbaustufe wird die SLS nur gerinfügig mehr Transportkapazität (70 Tonnen gegenüber 64 Tonnen bis zum Low Earth Orbit) als die Falcon Heavy aufweisen. In einer zweiten Ausbaustufe sollen 105 Tonnen erreicht werden. Erst in einer dritten Version soll die SLS 130 Tonnen transportieren können und somit mehr als die Saturn-V der Apollo-Missionen in den 1960er- und 70er-Jahren (118 Tonnen). Erst dann könne die SLS als "stärkste jemals gebaute Rakete" bezeichnet werden.

Erst in rund zehn Jahren soll dies soweit sein. Bis dahin hat SpaceX möglicherweise bereits seine BFR (Big Falcon Rocket a.k.a. Big Fucking Rocket) fertiggestellt. Auch Blue Origin könnte dann bereits eine Rakete mit ähnlicher Transportkapazität im Angebot haben.