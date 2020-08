Boote mit Schaulustigen störten SpaceX-Landung

Gefahrenwarnung ignoriert

Viele Bootsfahrer hätten die Warnung der Küstenwache ignoriert und seien in das Gebiet eingedrungen und hätten sich selbst und den an der Operation beteiligten Einsatzkräften einer Gefahr ausgesetzt, hieß es in einer Stellungnahme der Küstenwache.

Die NASA werde künftig mehr Ressourcen benötigen, um private Boote zu entfernen und den Landebereich freizuhalten, sagte NASA-Chef Bridenstine. Man werde beim nächsten Mal besser vorbereitet sein, sagte SpaceX-COO Gwynne Shotwell.