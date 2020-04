"Brave Hausmädchen-Roboter bringen uns nicht weiter"

Damit das gelinge, brauche man aber nicht nur mehr Frauen in Technologie und Forschung. „Wir müssen dafür auch andere Männertypen ansprechen. Naturwissenschaftliche Forschungsdisziplinen haben lange Zeit extrem rationale, theoretische Persönlichkeiten angezogen, die sich gern an ganz klaren Strukturen orientieren. In Forschungsgebieten wie der Quantenphysik, aber auch wenn man die vielfältigen Wechselwirkungen in der Biologie oder Genetik ansieht, funktioniert diese Denkweise nämlich nur mehr bedingt“, ist Ratzer überzeugt.

Männer als Verlierer

Ein Aufbrechen des gesellschaftlichen Status quo sieht die Genderexpertin übrigens nicht als reinen Selbstzweck für Frauen. Denn ungeachtet der Benachteiligung von Frauen seien vielerorts die Männer die Verlierer. „Sie sterben im Schnitt 7 Jahren früher. Sie üben Gewalt gegen Frauen aus, sind aber auch selber sehr stark davon betroffen. Die Selbstmordrate ist um ein Vielfaches höher und auch am unteren Ende des Schulsystems sind 2/3 derjenigen, die auf der Strecke bleiben, Buben. Es kann also nur in unser aller Interesse sein, die bestehenden Strukturen zum Besseren für alle zu verändern“, sagt Ratzer zur futurezone.