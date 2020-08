Chemiker lösen 150 Jahre altes Rätsel zu hellstem Material

Laut dem Chemiker Amar Flood ist dieser Vorgang mit eng beieinander sitzenden Kindern vergleichbar, denen eine Geschichte vorgelesen wird und die aufgefordert werden, leise zu sein. Auch die Fluoreszenzfarben würden in einer soliden Form „Schulter-an-Schulter“ stehen und miteinander agieren und ihre individuelle Leuchtkraft verlieren.

Farbloses Molekül

In der Vergangenheit haben Wissenschaftler Wege gefunden, diese Farben zu trennen. Dafür mussten sie der soliden Form jedoch künstliche Farben beimengen, wodurch der Glanz geschwächt wurde, wie Inverse schreibt. Das Team rund um Flood verwendet nun ein farbloses Molekül namens Cyanostar, um die Farbmoleküle beziehungsweise die positiv geladenen Kationen und negativ geladenen Anionen voneinander zu trennen.

Diese Moleküle werden in einem Molekülgerüst namens SMILES (small-molecule ionic isolation lattices) gestapelt und so beim Transferieren in solider Form getrennt gehalten. Mit dieser Entwicklung könnten mehr als 100.000 Fluoreszenzfarben, die bislnag nur in flüssiger Form geleuchtet haben, auch im festen Zustand künftig zum Strahlen gebracht werden. Anwendungen finden sich etwa im Bereich der medizinischen Diagnostik, der Solarenergie oder der Lasertechnologie.