China bleibt mit Supercomputer vor den USA

Gesamt betrachtet büßen die USA weiter an ihrer Dominanz im Super-Computing-Bereich ein. Waren im November 2013 noch 265 der 500 Top-Supercomputer in US-Forschungseinrichtungen standen, sank dieser Wert nun auf 233. Weiterhin investiert wird allerdings in China, wo mittlerweile bereits 76 (plus 13) der leistungsstärksten Supercomputer eingesetzt werden. Damit verfügt China bereits über mehr leistungsstarke Supercomputer als Großbritannien (30), Frankreich (27) und Deutschland (23) zusammen. Auch Japan konnte die Anzahl von 28 auf 30 Top-Supercomputer leicht steigern.

Der einzige österreichische Supercomputer in der Top-500-Liste, das System des Vienna Scientific Cluster, fiel mit seinen 152,9 Teraflop pro Sekunde vom 303. auf den 423. Platz zurück. Die in den Supercomputer-Charts angegebenen Werte für die Leistungsfähigkeit werden mit dem Linpack-Benchmark ermittelt.