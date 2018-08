China startet eigene Raumstation 2020 und lädt ausländische Astronauten ein

Die modulare Raumstation Tiangong-2 soll 2020 im niedrigen Erd-Orbit platziert werden. Schritt für Schritt werde die Raumstation erweitert, bevor sie 2022 fertig sein soll. In erster Linie will China seine eigene Raumstation für wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit nutzen.

Der fertige Außenposten der Menschheit werde dann ein Gewicht von 66 Tonnen haben. Die Ausmaße sollen in etwa dieselben sein wie die ehemalige russische Raumstation Mir. Bis zu sechs Astronauten würden in der Tiangong-2 Platz finden, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.