China will Weltraumlabor Tiangong-2 starten

Mit dem Start des Weltraumlabors Tiangong-2 will China einen weiteren großen Schritt in Richtung einer eigenen Weltraumstation machen. Um 22:04 Uhr lokaler Zeit (16:04 in Österreich) soll das Labor von Jiuquan aus an Bord einer Langer-Marsch-2FT2-Rakete in den Erdorbit geschossen werden. Das 8,5 Tonnen schwere und 10,4 Meter lange Raumschiff soll zunächst in einer Höhe von 380 Kilometer geparkt werden. Anschließend wird das Labor auf eine Umlaufbahn von 393 Kilometer gehoben, berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

In der endgültigen Position soll das Weltraumlabor in vier bis sechs Wochen Besuch von einem Shenzhou-11-Raumschiff erhalten. An Bord werden sich zwei Taikonauten (die chinesische Version von Astronauten) befinden. Sie sollen ein Monat lang im Tiangong-2 (übersetzt: himmlischer Palast) verbringen und dort unter anderem an den Bereichen Quantenübertragung, Atomzeitmessung und Solarstürmen forschen. Der Vorgänger von Tiangong-2, Tiangong-1, wurde von 2011 bis 2013 als kleine Raumstation genutzt.